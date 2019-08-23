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Ünlü Arap şairler, şiirlerini İstanbul'da seslendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Arap Buluşması Platformu, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Arap Şiir Buluşması"na 8 ülkeden 17 Arap şair katıldı - Arap Derneği Başkanı Metin Turan: - "Türk ve Arap şairleri bir araya getirip kaynaştırmak istiyoruz" - Suriyeli şair Abdulkadir Diyab: - "Arap Şair Buluşmasını İslam aleminin merkezi olan İstanbul'da yaptığımız için çok gururluyuz. Bu etkinliklerin devamı da gelecek. Arap şairleri olarak kültürlerin kaynaşması için elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL (AA) - 8 ülkeden 17 Arap şair "Arap Şiir Buluşması"nda şiirlerini seslendirdi.

Arap Buluşması Platformu, Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliği iş birliğiyle ilk kez düzenlenen etkinlik, Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Arap Derneği Başkanı Metin Turan, ilk kez düzenlenen "Arap Şairler Buluşması"nın gelecek dönemlerde de devam edeceğini belirterek, "Arap şairler birliği kurup yurt dışından Arap şairleri Türkiye'de ağırlamak, Türk ve Arap şairleri bir araya getirip kaynaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Arap Şiir Buluşması kapsamında, divan şairi Abdulkadir Diyab'ın kitabının imza gününün de yapıldığını anımsatan Turan, "Ayrıca 'Arap Divanı' isimli bu kitap Arapça'dan Türkçe'ye tercüme edilecek." ifadesini kullandı.

- "Etkinliklerin devamı gelecek"

Arap Buluşması Platformu Başkanı Suriyeli şair Abdulkadir Diyab ise Arap şairlerin İstanbul'da bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Şiirin yanı sıra resim ve sanat alanlarında da etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Diyab, "Arap Şair Buluşmasını İslam aleminin merkezi olan İstanbul'da yaptığımız için çok gururluyuz. Bu etkinliklerin devamı da gelecek. Arap şairleri olarak kültürlerin kaynaşması için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Etkinlikte daha sonra, Suriye'den Hasan Ahmed Hüseyin, Filistin'den Abir Ahmed el-Hudara, Irak'tan şair Mesne Nuri, Yemen'den Enes el-Haceri ve Ürdün'den Türki Abdulgani'nin de arasında bulunduğu şairler, şiirlerini seslendirdi.

Yurt dışından gelen ünlü Arap şairlerin şiir yorumlarının katılımcılar tarafından alkışlandığı etkinliğe Suriye, Filistin, Ürdün, Irak, Tunus, Lübnan, Yemen ve Umman'dan 17 Arap şair katıldı.

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