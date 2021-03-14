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Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

14.03.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Antalya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında aynı araçta bulunan baba ve oğlu hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, başka bir araca çarpması sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA-DHA

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