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  4. Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

14.03.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Antalya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İlk başta babanın hastanede, oğlunun ise olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Gelen son bilgilere göre babanın yaralılar arasında olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi. Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, başka bir araca çarpması sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir direğe çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, diğer aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat Yorulmaz ile diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Yorulmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA-DHA

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trafik kazası antalya

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