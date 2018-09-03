HABER

Ünlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

SARIYER'DE ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Denizhan Y.(41) polis tarafından yakalandı.  Geçtiğimiz Mayıs ayında güpegündüz meydana gelen olayda yalıya kapıyı kırarak hırsızlar, çaldıkları kasayı dışarı taşımışlar ancak son anda cuma namazından dönen çalışanın müdahalesi sonucu hırsızlığı gerçekleştiremeden kaçmışlardı.

Ünlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
SARIYER'DE ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Denizhan Y.(41) polis tarafından yakalandı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında güpegündüz meydana gelen olayda yalıya kapıyı kırarak hırsızlar, çaldıkları kasayı dışarı taşımışlar ancak son anda cuma namazından dönen çalışanın müdahalesi sonucu hırsızlığı gerçekleştiremeden kaçmışlardı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişiyi daha yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜNDE FİLMLERİ ARATMAYAN SAHNELER
Yeniköy, Yalı sokak üzerinde 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda ünlü armatör Cerrahoğlu ailesinin yaşadığı eve kimsenin olmadığı Cuma namazı saatinde giren hırsızlar evin altına üstüne getirdikten sonra çaldıkları kasayı dışarı taşımışlardı. Çaldıkları kasayı otomobillerinin bagajına koyan hırsızlar bu sırada cuma namazından dönen çalışanın müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesini durdurmak isteyen çalışanın müdahalesi üzerine şüpheliler kaza yapmış, ardından kasayı ve otomobillerini bırakarak havaya ateş ederek kaçmışlardı.

OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olayın ardından şüphelileri yakalamak için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Polis yaptığı çalışmada kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerden birinin eski sabıkalılardan Denizhan Y. olduğunu belirledi. Polise daha önceden 27 kez geliş kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalarda polis 30 Ağustos günü Bakkalköy'de bir oto yıkamacıya operasyon yaptı. Şüpheli Denizhan Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Denizhan Y.'nin bir çok dosyadan arandığı öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Denizhan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişinin daha kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ünlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandıÜnlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandıÜnlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandıÜnlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandı

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi, İpsala'da yakalandı (2)PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi, İpsala'da yakalandı (2)
Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (1)Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.