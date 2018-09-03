Ünlü armatörün villasını soymaya çalışan şüpheli yakalandı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)

SARIYER'DE ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıda yaşanan hırsızlık teşebbüsü olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Denizhan Y.(41) polis tarafından yakalandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında güpegündüz meydana gelen olayda yalıya kapıyı kırarak hırsızlar, çaldıkları kasayı dışarı taşımışlar ancak son anda cuma namazından dönen çalışanın müdahalesi sonucu hırsızlığı gerçekleştiremeden kaçmışlardı. Polis olaya karışan biri kadın iki kişiyi daha yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜNDE FİLMLERİ ARATMAYAN SAHNELER

Yeniköy, Yalı sokak üzerinde 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda ünlü armatör Cerrahoğlu ailesinin yaşadığı eve kimsenin olmadığı Cuma namazı saatinde giren hırsızlar evin altına üstüne getirdikten sonra çaldıkları kasayı dışarı taşımışlardı. Çaldıkları kasayı otomobillerinin bagajına koyan hırsızlar bu sırada cuma namazından dönen çalışanın müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Biri kadın 4 kişilik hırsızlık çetesini durdurmak isteyen çalışanın müdahalesi üzerine şüpheliler kaza yapmış, ardından kasayı ve otomobillerini bırakarak havaya ateş ederek kaçmışlardı.