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Ünlü aşı firmasından önemli 'mutasyon' açıklaması

07.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı firması Moderna, mutasyonlarla ilgili çok kritik öngörülerde bulundu.

Ünlü aşı firmasından önemli 'mutasyon' açıklaması

Koronavirüs salgınına karşı aşılardan sonra sıra ilaçlara geldi. Aşı firması Moderna ise önümüzdeki 6 ayın çok kritik olduğunu vurgulayarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ABD'li ilaç firması Moderna’nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğindeki firmanın kazancıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Bancel, "Dünya çapında virüsün yeni çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek 6 ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kışa girerken, daha fazla Kovid-19 çeşidinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bancel, Kovid-19'un kısa sürede bitmeyeceğine inandıklarını kaydederek, salgına karşı takviye aşıların gerekli olacağını düşündüklerini belirtti.

1.7 MİLYAR DOLARLIK AŞI SATIŞI

Öte yandan Bancel, Moderna’nın yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık Kovid-19 aşısı satışı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı

Alman BioNTech ile ortak çalışan ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından hafta başında yapılan açıklamada da 2021'de Kovid-19 aşılarında 26 milyar dolarlık satış öngörüldüğü belirtilmişti.

DSÖ'DEN AVRUPA'YA SERT UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz günlerde Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. DSÖ, Avrupa'daki aşılama sürecinin yavaşlığının 'kabul edilemez' olduğu bildirildi.

DSÖ açıklamasında aşılamanın yavaşlığıyla birlikte Avrupa'da koronavirüs vakalarında son bir ayda önceki aylara göre yaşanan artışın kaygı verici olmayı aşacak kadar kötü bir duruma geldiğine dikkat çekildi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada 'Aşılar salgından kurtulabilmemiz için elimizdeki en iyi araç ancak aşı dağıtımı kabul edilemez ölçüde yavaş ve bu da salgının süresini uzatıyor.'

AB'YE 107 MİLYON DOZ AŞI

Avrupa Birliği (AB), üreticilerin yılın ilk çeyreğinde toplam 107 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim ettiklerini duyurdu. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının "faydalarının risklerine ağır bastığı" şeklinde görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

FRANSA KAPANDI

Öte yandan vaka artışlarının sürdüğü Avrupa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı'ndan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Fransızları tedbirlere daha dikkatli şekilde uymaya çağırdı. Salgının hala hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini ifade eden Macron, şimdiye kadar alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirtti.

Macron, Kovid-19'un mutasyonlu türlerinin ülkede ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı

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