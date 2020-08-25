Ünlü Atlet Usain Bolt Corona Virüsüne Yakalandı

Dünyaca ünlü Olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt, Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından Jamaika’daki evinde kendini karantinaya aldı.

Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olan atletin, diğer ünlü sporcuların da katıldığı 34’üncü doğum günü partisinde virüse yakalandığı belirtiliyor.

Bolt’un sosyal medyada paylaştığı bir videoda test sonuçlarını beklediğini söylemesinin ardından Jamaika Sağlık Bakanlığı test sonucunun pozitif olduğunu doğruladı.

Doğum günü partisinin ardından Cumartesi günü test yaptırdığını söyleyen Bolt, virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının belirtilerini göstermediğini ancak partisine katılanları da sağlık güvenliği açısından test yaptırmaya teşvik ettiğini söyledi.

Kimileri sosyal medyada Bolt’a “geçmiş olsun” mesajları iletirken, kimileri de yıldız sporcuyu salgın sürecinde parti vererek sorumsuzca davranmakla suçladı.

Jamaikalı yetkililer uluslararası sınırların yeniden açılmasıyla beraber ülkede Corona enfeksiyonlarının da artmasından şikayetçi.

1.600’den fazla Corona virüsü vakasının tespit edildiği ve en az 16 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği Jamaika’da yetkililer ülkede maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlem amaçlı kuralların da sıklıkla ihlal edildiğini söylüyor.

