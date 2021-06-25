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  4. Ünlü avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun sır ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ünlü avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun sır ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

25.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ünlü avukat Hüseyin Ersan Alioğlu'nun sır ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

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Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Necati Şaşmaz
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necatinin parmağı vardır

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