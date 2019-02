Ünlü bağlama virtüözünden ders alarak yetişiyorlar

Erdal Erzincan: “Bağlamanın hatırlattığı her şeyi dersimize konu ediyoruz”

Yaklaşık beş aydır devam eden projeye ilişkin bilgi veren ünlü sanatçı Erdal Erzincan, bağlamanın hatırlattığı her şeyi derslere konu etmeye çalıştıklarını söyledi. Erzincan, “Bağlama edebiyatı hatırlatıyor. Aşıkların şiirlerini anlamaya, algılamaya çalışıyoruz. Folklordan, halkın anonim kültüründen bahsediyoruz. Halka dair kültürlerin hepsi folkloru ilgilendiriyor. Bağlama da, müzik de, oyun da, tiyatro da, masallar da, edebiyat da folklorun içinde. Bu bölgenin folkloruna dair ne varsa çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Onlar anlarsa, algılarsa bağlamayı daha kıymetli tutacaklarını, daha hissederek çalacaklarını düşünüyorum. Bağlama sadece bir enstrüman değil bu ülkeyi bir arada tutan bir unsur. Çok kolay bir şekilde bir bağlamanın etrafında milyonlarca insan kümelenebiliyor. Orada ne siyaset olur bağlama çalmaya başladıktan sonra. O sesi, sedayı duyduktan sonra kin, nefret her şey ortadan kalkabilir. Bu sazı temiz kullanır, temiz taşırsak bu ülkede barışı en kolay bu şekilde sağlayabiliriz. Benim tüm derdim bu. Bunun için buradayım” dedi.

İstanbul’da bir bağlama orkestrası olduğunu hatırlatan Erzincan, “Onun aynısını burada da yapmak istiyorum. Bir bağlama orkestrası. Onunla gidebildiğim her yerde konser vermeyi hedefliyorum. Bu projeyi önemsiyorum. Herkes kendi alanından halka dokunmalı. Bunun hatırlattığı şey bu bende. Benim elimden gelen bu. Elimdeki saz kuvvetli o sazla halka çok kolay dokunabildiğimi gördüm. Kendi alanımda yapabileceğim şey bu. Bence bir tiyatrocu da, sinemacı da, tarihçi de bunu yapabilir. Ne zaman bunu yaparsak Türkiye’de barışı sağlarız. Sanat kuvvetli bir sanat” diye konuştu.

Seçmelerden başarıyla geçen öğrenciler ile zaman zaman dersleri takip eden velileri de projeden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zeynep Evin Bozdağ, kursa gelmesinin kendisine büyük avantaj sağladığını belirterek, “Bu sayede çok iyi yerlere geleceğimizi biliyorum. Çünkü Erdal Erzincan gibi bir hocamız var” dedi.

Projede yer almaktan memnun olduğunu belirten Şilan Çakıcı isimli öğrenci ise, “En başta Erdal hocayla tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bize bağlamın yanında edebi erkanı da öğretiyor” diye konuştu.

Öğrenci velisi Gülbahar Daşdelen de sanatçı Erzincan’ın çocuklara sevgisini verdiğini ve bunu tüm çocuklarda gördüğünü söylerken, Asuman Akpolatise, “Sevgi emek ister ve fedakarlıktan geçer. Bunun en güzel örneğini Erdal hocamız yansıttı bize. Bize kültürümüzü yeniden hatırlattığı için kültürel birlikteliği sağladığı için ona sonsuz minnettarız” şeklinde konuştu.

Sanatçı Erzincan’ın gelemediği zamanlarda projenin yerel ayağını yürüten eğitmenlerden Özgür Polat, “Neredeyse günlük akşama kadar hocamızla temasımız var. Tezene hareketinden vuruş biçimine kadar bu onay sürecinden geçtikten sonra çocuklara bu eğitimi veriyoruz” dedi.

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi ve proje eğitmeni Umut Mercan ise, “Hocamız müthiş derecede bir azimle çalışıyor. Büyük özveri gösteriyor. Yeri geliyor burada merkezde yaşayıp da bildiği şeyi aktarmaya üşenen birçok insan var. Ama hocamız üşengeçlik yapmıyor. Projeyi sonuna kadar yürütüyor” diye konuştu.