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Ünlü baharat markasından iddialara yanıt

24.01.2025 15:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde adı geçen Arifoğlu Baharat ürünleriyle ilgili kamuoyunda yer alan haberler sonrasında, şirketimiz tarafından bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu açıklama, tüketicilerimizi doğru bilgilendirmek ve soru işaretlerini gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

Ünlü baharat markasından iddialara yanıt

Basın Açıklaması

Arifoğlu Baharat olarak, ürünlerimiz hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açık bir şekilde ifade etmek isteriz. Bahsi geçen pul biber, tatlı toz biber ve sumak ürünlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı akredite laboratuvarlarda yapılan analizlerden geçmiştir ve bu analizler ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası gıda standartlarına uygun olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Hukuki süreçlerde de markamızın haklılığı kanıtlanmış olup, ürünlerimizin kalitesi ve güvenilirliği tescillenmiştir. Tüm üretim süreçlerimiz, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde ve tüketici güvenini koruma ilkesiyle yürütülmektedir.

Tüketicilerimizin endişelerini gidermek adına, analiz sonuçlarımızı talep eden birey ve kurumlarla paylaşmaya hazırız. Ayrıca, her türlü soru ve geri bildirime açık olduğumuzu ve iletişim kanallarımızdan bizlere kolaylıkla ulaşabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Arifoğlu olarak, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla doğal ve sağlıklı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Amacımız, tüketicilerimizin bize duyduğu güveni her zaman korumaktır.

Saygılarımızla,
Arifoğlu Baharat

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Anahtar Kelimeler:
baharat
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