HABER

Ünlü baklavacılara FETÖ’den beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ kapsamında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’nun FETÖ kapsamında ‘Silahlı terör örgüyü üye olma’ ile ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü.

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ kapsamında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.
Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’nun FETÖ kapsamında ‘Silahlı terör örgüyü üye olma’ ile ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Seyidoğlu ile Serdar Seyidoğlu ve avukatları katıldı.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıkların ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ise beraat etmesini talep etti.
Duruşmada kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme ardından karar arası verdi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Seyidoğlu’nun beraatine oy birliğiyle karar verirken, Mustafa Seyidoğlu yönünden ise oy çokluğuyla beraat kararı verdi. Mahkeme başkanı Mustafa Seyidoğlu’nun ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu. İki üye hakimin beraat yönündeki oylarıyla Mustafa Seyidoğlu beraat etti.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildiTuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi
Mutlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişmeMutlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.