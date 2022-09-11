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Ünlü balıkçıda ortalık karıştı! Başında bardak kırılan şahıs silahla ateş etti...

11.09.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda iki grup arasında çıkan kavga sonrası ortalık karıştı. Olayda tartıştığı kişi tarafından başına bardakla vurularak yaralanan şahıs silahıyla rastgele ateş etti. Şans eseri yaralanan olmadı. Başında bardak kırılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ünlü balıkçıda ortalık karıştı! Başında bardak kırılan şahıs silahla ateş etti...

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıda bulunan ve iki ayrı masada oturan müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş etti.

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BAŞINDA BARDAK KIRILAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, başına vurulan bardakla yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri balıkçıda çalışma yaparak boş kovanları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Balıkçı Sarıyer Arnavutköy kavga silah bardak yeniköy
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