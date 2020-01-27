HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ünlü basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

ABD (DHA) - Amerikali ünlü basketbolcu kober Bryant, Calofornia'Nın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA Liginin efsane oyuncularından Bryant'ın yanında 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da kaza hayatını kaybettiği belirtildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu düşen helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi. Yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen kazanın nedeni henüz açıklanmazken kazayla ilgiil incelemelerin devam ettiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktıKoronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı
Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın 80 adam 35 yaşında! Evlilik çok yakında

Kadın 80 adam 35 yaşında! Evlilik çok yakında

Kalaşnikofla tarayarak kenti birbirine kattılar, polis peşinde!

Kalaşnikofla tarayarak kenti birbirine kattılar, polis peşinde!

Solomon Adaları'nda şiddetli deprem

Solomon Adaları'nda şiddetli deprem

Sel felaketinde can kaybı yükseldi!

Sel felaketinde can kaybı yükseldi!

Azil süreci devam eden Trump'a bir darbe daha!

Azil süreci devam eden Trump'a bir darbe daha!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.