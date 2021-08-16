Ünlü BBC sunucusu Yelda Hakim hayatının şokunu yaşadı: Canlı yayında Taliban'ın sözcüsü tarafından arandı

Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor. 10 gün içinde Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin şaşkınlığını henüz kimse üzerinden atamamışken, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dünyada bıraktığı imajı düzeltmek için bir dizi adımlar atan Taliban yönetimi, dün oldukça ilginç bir olay ile gündeme geldi. BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı sırada Suhail Shaheen tarafından arandı. Kişisel telefonuna gelen arama sonrası kısa süre bir şaşkınlık yaşayan Hakim sözcüyü yayına bağladı.

"TALİBAN İNTİKAM ALMAYACAK"

'Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız' diyen Shaheen, Taliban'ın kimseden intikam almayacağı sözünü bir kez daha yineledi.

"İSLAMİ HÜKÜMET İSTİYORUZ"

Afganistan'ın Şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, 'Elbette İslami bir hükümet istiyoruz' dedi.

Afganistan doğumlu olan Hakim, 1986'da ülkedeki karışıklık yüzünden ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç etmişti.

