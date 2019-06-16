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Ünlü Beethoven yorumcularından "Yıldızlarla Oda Müziği" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:14 | Son Güncelleme

Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov, İKSV tarafından "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında konser verdi

İSTANBUL (AA) - Her biri birer Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov, müzikseverlerle buluştu.

Sanatçılar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla düzenlenen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında sahne aldı.

19. yüzyıl klasiklerine getirdikleri taze yaklaşımlarıyla dikkati çeken kemanda Faust, viyolonselde Queyras ve piyanoda Melnikov, "Yıldızlarla Oda Müziği" serisinin ilk konserinde, İş Sanat Konser Salonu'nda Ludwig van Beethoven'dan eserler icra etti.

Müzisyenler, Orijinal Bir Tema Üzerine Çeşitlemeler, Mi bemol Majör, Op. 44 (Piyanolu Üçlü No. 10), Piyanolu Üçlü No.5, Re Majör, Op. 70 No.1, "Hayalet", Piyanolu Üçlü No. 6, Mi bemol Majör, Op. 70 No. 2, Piyanolu Üçlü No.9, Mi bemol Majör, WoO 38 yapıtlarını seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander Melnikov Isabelle Faust İKSV İstanbul Müzik Festivali Jean-Guihen Queyras

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