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Uzmanlar uyardı: Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız

04.12.2018 09:30 | Son Güncelleme

Polonya'daki İklim Değişikliği Konferansı'nda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğini engelleme yolunda dünyanın halen çok geride olduğunu söyledi.

Uzmanlar uyardı: Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız

BBC'nin doğa belgesellerindeki anlatımıyla bilinen David Attenborough ise "İklim değişikliği dünyanın binlerce yıldır karşılaştığı en büyük tehdit. Medeniyetlerimiz çökebilir" dedi.

Pazartesi gün başlayan ve 15 gün sürecek konferans, ülkelere 2015 Paris İklim Zirvesi'nde verdikleri taahhütleri hatırlatma amacıyla yapılıyor.

2015 Paris Anlaşması'yla, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak konferansın ilk gününde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, devlet ve hükümet başkanlarını, yeterince fazla ya da hızlı hareket etmedikleri gerekçesiyle uyardı.

Antonio Guterres, iklim değişikliğinin şimdiden pek çok ülke için "ölüm kalım meselesine" dönüştüğünü söyledi.

'BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ünlü belgesel yapımcısı David Attenborough ise konferansta yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin medeniyetlerin çökmesine ve doğal yaşamın tamamen yok olmasına yol açabileceğini belirtti.

Attenborough, "Şu an, küresel boyutta insan yapımı bir felaketle karşı karşıyayız. İklim değişikliği, binlerce yıldır karşılaştığımız en büyük tehdit" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosfere salınan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyeye çıktığını açıklamıştı.

Örgüt geçen ay yayımlanan son raporunda, bu gidişatın tersine çevrildiğine dair bir işaret olmadığı ve iklim değişikliğiyle mücadele fırsatının kaçmak üzere olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği enb büyük tehdit Antonio Guterres Polonya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne yaparsanız yapın insanlara sınırsız özgürlük değilde iyi ahlak terbiye verilmedikçe daha çoookkk felaketler bekleyin.
İNSANLAR KENDİ SONUNU KENDİ HAZIRLIYOR DOYUMSUZLUK HIRS AHLAKSIZLIK
En basit örnek vermek gerekirse Bulunduğu iklim ve coğrafi şartlarda kışın ortadan yok olması gereken haşerat böcek karınca vs vs hala aralık ve ocak ayında ortada halay çeke çeke geziyorsa bir terslik var demektir ciddi olarak...
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