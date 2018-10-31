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Ünlü bestekar Özbakır, Marmaris'te konserle anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

TÜRK Sanat Müziği'nin tanınmış bestekarlarından udi İrfan Özbakır, Marmaris'te düzenlenen konserle, ölümünün 15.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRK Sanat Müziği'nin tanınmış bestekarlarından udi İrfan Özbakır, Marmaris'te düzenlenen konserle, ölümünün 15. yıl dönümünde anıldı. Marmaris Musiki Cemiyeti, Türk Sanat Müziği'nin tanınmış bestekarlarından İrfan Özbakır'ın 15. ölüm yıl dönümünde anma konseri düzenledi. Eşi Yüksel Özbakır, kızı Bilge Özbakır'ın da aralarında yer alıdğı yaklaşık 800 kişi konseri izledi. Musiki Cemiyeti Korosu, bestekarın hareketli şarkılarını seslendirdi. İki saat süren anma konseri ardından eşi Yüksel Özbakır, Musiki Cemiyeti üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek verdi. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü her zaman içinde yaşadığını belirten Yüksel Özbakır, "İrfan Özbakır, eserleriyle herkesin kalbinde yaşıyor. Çok güzel eserler bıraktı. Ne mutlu ona. Onsuz yaşamanın çok zor olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi. TÜRK SANAT MÜZİĞİ'NE 500 ESER KAZANDIRDI 77 yaşında hayatını kaybeden İrfan Özbakır'ın en bilinen eserleri arasında 'Sensiz kalan gönlümde', 'Ömrümce hep adım adım, her yerde hep seni aradım', 'Gülünce gözlerinin içi gülüyor', 'Pişman olur da bir gün', 'Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin', 'Kim demiş ki sevgiler ayrılıkla biter' yer alıyor. Ayşe Tunalı, Sinan Özen, Emel Sayın, Muazzez Ersoy gibi ünlülere ders veren, Türk sanat müziğine sayısız eser kazandıran, 500'ün üzerinde bestesi bulunan İrfan Özbakır, Marmaris Armutalan'da, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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