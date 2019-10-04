Ünlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktor

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'de, Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı. Giyilebilir kalp pilini icat eden ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren’in de kardeşi olan Hüseyin Emre Dağdeviren, 24 yıl önce doğduğu hastanede doktor olarak göreve başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 yıl önce doğan Cavit ve Mine Dağdeviren çiftinin oğulu Hüseyin Emre Dağdeviren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ardından dünyaya geldiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. Ünlü bilim kadını olan ve giyilebilir kalp pilini icat eden Canan Dağdeviren’in de kardeşi olan Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu hastanede göreve başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kocaeli'ye gelmek istediğini fakat doğduğu hastaneye atanınca çok şaşırdığını söyleyen Hüseyin Emre Dağdeviren,“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni mezunuyum ve hastanede göreve başladım ilk görev yerim. Çok mutlu oldum hem aileme yakın olması, evime yakın olması akrabalarımdan arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım. 24 yıl önce benim doğumuma giren ebe ve hemşilererde emekli olduğunu öğrendim. Kocaeli'yi istiyordum ama hiç böyle bir durum olacağı aklıma gelmemişti. Çok güzel oldu benim için de. Çevremdeki doktor arkadaşlarım ve yakınlarım da buraya geldiğim için çok mutlu olduklarını söylediler. Fakültede hastalarımzıı görüyorduk planlama yapıyorduk ama hastanede sorumluluk alıp bu görevi yapmak hem heyecanlı hem de gurur verici.” dedi.

