Ünlü bir sızıntı kaynağı Apple AirTags'in fotoğraflarını paylaştı!

Apple 15 Eylül'de (bugün) düzenleyeceği Time Flies etkinliğinde şüphesiz birçok ürününün tanıtımını yapacak. Fakat Apple'ın neler tanıtacağına dair sızıntı kaynaklarının aklı bir hayli karışık. Bir kısmı iPhone 12'nin etkinlikte görücüye çıkacağını düşünüyorken, bir kısmı da etkinliğin sadece Apple Watch ve iPad odaklı olarak geçeceğini söylüyorlar. Etkinliğin, bir iPhone etkinliğine dönüşmeyeceği söyleyenlerden biri de Apple hakkında çeşitli analizler yapan Jon Prosser. Prosser, etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad 8 ve iPad Air 4 dışında bir de AirTags adında yeni bir aksesuarla daha karşılaşacağımızı söylüyor. Üstelik sözlerini görsellerle de destekliyor.
AirTags, aslında bir süredir sızıntılarda adı geçen bir üründü. Konum takip cihazı olarak nitelenen AirTags, iddialara göre ultra geniş bant teknolojisini kullanarak takıldığı nesnenin konumunun anlık olarak takip edilmesine olanak sağlayacak. Jon Prosser ise AirTags'in videosunu gördüğünü iddia ederek, AirTags'e ait olduğunu söylediği bazı 3D fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflara baktığımızda ise bizi yaklaşık Apple Watch boyutlarında bir cihaz karşılıyor.
Jon Prosser'a göre B389 kod numaralı AirTags, metal bir arka plakaya sahip. Bu metal arka plakada Apple logosu ve üretim yeri, cihaz ismi gibi bazı bilgiler yer alıyor. Cihazın ön tarafı ise tamamen yazıdan arındırılmış ve bembeyaz. Prosser'ın söylediklerine bakılırsa AirTags, içinde iPhone 11'de kullanılan U1 yongasını bulunduracak ve böylece kapalı alanlarda bile doğru konum takibi yapılabilecek.
Konum takip cihazı AirTags'in bugün düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Fakat Apple bir sürpriz yaparak AirTags'in ortaya çıkışını iPhone 12'nin tanıtılacağı ekim ayındaki etkinliğe bırakabilir. Zira, haberimizin başında da bahsettiğimiz sızıntı kaynaklarının beklentileri Apple'ın ekim ayında iPhone 12 için özel bir etkinlik planladığı yönünde.
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