Ünlü bir sızıntı kaynağı Apple AirTags'in fotoğraflarını paylaştı!

Apple 15 Eylül'de (bugün) düzenleyeceği Time Flies etkinliğinde şüphesiz birçok ürününün tanıtımını yapacak. Fakat Apple'ın neler tanıtacağına dair sızıntı kaynaklarının aklı bir hayli karışık. Bir kısmı iPhone 12'nin etkinlikte görücüye çıkacağını düşünüyorken, bir kısmı da etkinliğin sadece Apple Watch ve iPad odaklı olarak geçeceğini söylüyorlar. Etkinliğin, bir iPhone etkinliğine dönüşmeyeceği söyleyenlerden biri de Apple hakkında çeşitli analizler yapan Jon Prosser. Prosser, etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad 8 ve iPad Air 4 dışında bir de AirTags adında yeni bir aksesuarla daha karşılaşacağımızı söylüyor. Üstelik sözlerini görsellerle de destekliyor.

İŞTE KONUM TAKİP CİHAZI AİRTAGS'İN FOTOĞRAFLARI

AirTags, aslında bir süredir sızıntılarda adı geçen bir üründü. Konum takip cihazı olarak nitelenen AirTags, iddialara göre ultra geniş bant teknolojisini kullanarak takıldığı nesnenin konumunun anlık olarak takip edilmesine olanak sağlayacak. Jon Prosser ise AirTags'in videosunu gördüğünü iddia ederek, AirTags'e ait olduğunu söylediği bazı 3D fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflara baktığımızda ise bizi yaklaşık Apple Watch boyutlarında bir cihaz karşılıyor.