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Ünlü blogger Tufan İrfan’a Floransa’dan özel davet

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yaptığı kombin paylaşımlarıyla erkek giyim sektöründe adını duyuran bir anlamda modanın renkleri ve yönünü belirlediği söylenen Tufan İrfan, özel davetli olarak Floransa’daki ünlü “Pitti Uomo” fuarına davet edildi.Dünyaca ünlü markaların yeni moda dönemine ait tasarım ve renklerin belirlediği fuar bu yıl 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Ünlü blogger Tufan İrfan’a Floransa’dan özel davet

Yaptığı kombin paylaşımlarıyla erkek giyim sektöründe adını duyuran bir anlamda modanın renkleri ve yönünü belirlediği söylenen Tufan İrfan, özel davetli olarak Floransa’daki ünlü “Pitti Uomo” fuarına davet edildi.
Dünyaca ünlü markaların yeni moda dönemine ait tasarım ve renklerin belirlediği fuar bu yıl 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. En etkili sosyal medya aracılarından biri olan instagramda @tufanir adıyla fenomen olan İrfan, tüm dünyada takipçisi bulunan ve en çok tanınan bloggerlar arasında yer alıyor. Giyim tarzı ve seçtiği kombinlerle moda dünyasında adından söz ettiren ünlü blogger, daha önce birkaç defa Pitti Oumo’ya katılım gösterdiğini ama bu sene ilk defa fuarı düzenleyen firma tarafında özel davetli olarak katılacağını, bundan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

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