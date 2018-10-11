HABER

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye'de birçok havayolu firmasına temsil ve gözetim hizmeti veren şirketin sahibi Gökhan Sarıgöl, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 3 gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Sarıgöl'ün hafta sonu adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bir grubun tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerinin tek tek tespit edilmesinin ardından da 3 gün önce operasyon için düğmeye bastı.

Çok sayıda ev ve işyerine düzenlenen baskında aralarında Gökhan Sarıgöl'ün de olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının aynı şirketin üst düzey isimleri olduğu öğrenildi.

Kaçakçılık polisinin, operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda aralarında paha biçilemeyen eserlerin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirdiği öğrenildi.

DHA

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
KKTC'de seramik öğretmeninin katil zanlısı Pakistanlı aranıyorKKTC'de seramik öğretmeninin katil zanlısı Pakistanlı aranıyor
Vali, topluma örnek olan vatandaşları ödüllendirdiVali, topluma örnek olan vatandaşları ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökhan sarıgöl ceo gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamın soy ismi Sarıgöl, otomatik olarak suç çağrışımı yapıyor.
dışarda kimse kalmadı yaw ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'daki operasyonda dikkat çeken detay! Böylesi ilk kez oluyor

Diyarbakır'daki operasyonda dikkat çeken detay! Böylesi ilk kez oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.