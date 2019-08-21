Ünlü çift altı yıllık birlikteliğini bitirdi

Jamie Foxx’un kendisinden 30 yaş küçük şarkıcı Sela Vave ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Katie Holmes ve Jamie Foxx ayrıldı

Oyuncu Katie Holmes (40) ve oyuncu-şarkıcı Jamie Foxx (51) , altı yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. PageSix’in haberine göre çift, aylar önce ayrıldı ve uzun süredir birlikte yaşamıyordu.

Mayıs ayında New York’taki MET Gala’ya birlikte katılan çift, ilk kez kırmızı halıda birlikte poz vermişti.

Ayrılık haberinin ardından Foxx Los Angeles’ta 21 yaşındaki şarkıcı Sela Vave ile birlikte eğlenirken görüldü.

Bazı kaynaklara göre Foxx yeni bir aşka yelken açarken, bazı kaynaklara göre sadece genç şarkıcının kariyeri için yardımcı oluyor.

Temmuz ayı sonlarında Vave ile Foxx birlikte radyo programına katılmıştı. İkili ayrıca aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Disneyland’a gitmişti.

Vave daha önce Foxx hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu adama minnettarım.

Yaptığın her şey ve bana inandığın için çok teşekkür ederim” notunu yazmıştı.

2013 yılınan beri birlikte oldukları düşünülen ancak ilişkilerini gizli yaşamayı tercih ettikleri için ancak 2017 sonlarında birliktelikleri açığa çıkan Katie Holmes ile Jamie Foxx, kendilerine yakın kaynaklara göre hiçbir zaman evlilik planı yapmadı.

Katie Holmes 2005 yılında Tom Cruise ile sadece altı haftalık birlikteliğin ardından nişanlanmıştı. Scientologist tarikatı geleneklerine uyan bir düğünle evlenen çiftin 13 yaşında Suri adında bir kızı bulunuyor.