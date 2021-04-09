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Ünlü çift evleniyor mu? Oğuzhan Koç'un annesi fitili ateşledi

09.04.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok başarılı yapımda yer alan ve şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç'un oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başlamasının ardından "Ünlü çift evleniyor mu?" dedikoduları da yayılmaya başladı. Peki ünlü çift gerçekten evleniyor mu? İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ilişkisi hakkında detaylar...

Ünlü çift evleniyor mu? Oğuzhan Koç'un annesi fitili ateşledi

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmeyi sürdürüyor. Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etti. Olayla birlikte "Ünlü çift evleniyor mu?" dedikoduları da yayılmaya başladı. Peki hayranların ilgiyle takip ettiği ünlü çift gerçekten evleniyor mu?

ÜNLÜ ÇİFT DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ EVLENİYOR MU?

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Olayın ardından Özdemir de çabucak müstakbel kayınvalidesini takibe aldı.

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Kıymet Hanım'ın ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istediği öğrenildi. Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir'in, buluşma sonrası aralarındaki ilişkinin hangi seviye taşınacağı merak edilirken, çift arasında çıkan evlilik dedikoduları da şimdiden yayılmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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onlarda ayrılır başkaları gelir biri gider biri gelir

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