Ünlü çift evleniyor mu? Oğuzhan Koç'un annesi fitili ateşledi

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmeyi sürdürüyor. Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etti. Olayla birlikte "Ünlü çift evleniyor mu?" dedikoduları da yayılmaya başladı. Peki hayranların ilgiyle takip ettiği ünlü çift gerçekten evleniyor mu?

ÜNLÜ ÇİFT DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ EVLENİYOR MU?

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Olayın ardından Özdemir de çabucak müstakbel kayınvalidesini takibe aldı.

Kıymet Hanım'ın ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istediği öğrenildi. Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir'in, buluşma sonrası aralarındaki ilişkinin hangi seviye taşınacağı merak edilirken, çift arasında çıkan evlilik dedikoduları da şimdiden yayılmaya başladı.

