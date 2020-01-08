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  4. Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Şişli’deki bir hastanenin acil servisinde ambulanstan inen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetlisine benzettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldüren şüpheli Akın Kutlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi girişinde önceki gece saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan Akın Kutlu (22) Şişli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Alacak verecek meselesi nedeniyle akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gittiği öğrenilen şüpheli Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

‘Kasten yaralama’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 4 kaydı bulunduğu tespit edilen Akın Kutlu, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kutlu çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda ölen gencin ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays çiftinin çocukları olduğu öğrenilmişti.

(İHA)

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Emre Tyler Mays şişli etfal akın kutlu

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