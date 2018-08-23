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Ünlü çiftin göz kamaştıran cenneti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

Aktris Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas benzersiz evleriyle herkesi gizli yaşamlarına özendiriyor.

18 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin gözlerden uzak yaşamı bakın nasıl bir yerde geçiyor.

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çiftinin cenneti

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Hollywood’un en sevilen isimlerinden olan Michael Douglas ve eşi aktris Catherine Zeta-Jones, kendilerine has tarzları ve skandallardan uzak yaşantılarıyla örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.
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Aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi olan ikili, ayrılacaklar söylentilerine inat 18 yıldır mutlu bir şekilde evliler. Çiftin çocuklarıyla birlikte bu huzur dolu yaşantısında gözlerden uzak bir ortamda, Bermuda Adası’nda yer alan evlerinin büyük etkisi olduğu söyleniyor.
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Bu özel evi satın almadan önce Douglas eşini evin konumu gereği aile olarak sürekli bir arada kalacakları ve gidilecek başka bir yer olmayan bir adada olacakları konusunda uyarıyor. Zeta-Jones ise neredeyse hiç düşünmeden bunun doğru bir seçim olduğuna karar veriyor ve kısa süre içerisinde evi satın alıyorlar. Bu muhteşem evin dekorasyonu için ünlü iç mimar Stephen Ryan ile çalışılıyor.
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EVİN YENİLENMESİNDE ORJİNAL GÖRÜNÜMÜ KORUNUYOR

EVİN YENİLENMESİNDE ORJİNAL GÖRÜNÜMÜ KORUNUYOR
Evlerinin orijinal havasını bozmak istemeyen Douglas ve Zeta-Jones, hem dış dokuyu tamamen koruyorlar hem de oturma alanında bulunan yer döşemesi gibi ahşap bölümleri ufak tadilatlarla aynı haliyle kullanmaya karar veriyorlar. Çalışmanın başlarında iç mimarları Ryan, ev içerisindeki bölümleri yeni malzemeler kullanarak sıfırdan üretmek istese de tadilat sonrası ortaya çıkan doğal doku ve zengin renk onu da mutlu ediyor.
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YATAK ODASININ TAVANI KUBBE MİMARİ ÖGELERLE TAMAMLANIYOR

YATAK ODASININ TAVANI KUBBE MİMARİ ÖGELERLE TAMAMLANIYOR
Evin ana yatak odası ise diğer odalara göre daha görkemli ve karakteristik bir şekilde planlanmış. Ryan, ana yatak odasının tavan yüksekliğini en üst düzeye çıkarmak ve vurgulamak istiyor. Tasarımcı bunun için, basamak şeklinde hazırladığı krişleri kubbe şeklinde yükselterek sıralı alanlar yaratıyor.
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ODALAR İNGİLİZ STİLİ ŞIKLIĞI TEMSİL EDİYOR

ODALAR İNGİLİZ STİLİ ŞIKLIĞI TEMSİL EDİYOR
Douglas ve Zeta-Jones evlerinde 14 kişiye kadar misafir edebilecekleri rahat bir oturma odasına sahipler. Oda, kadife dokudaki kumaşları ve güçlü renk paletiyle tipik İngiliz stilini yansıtıyor. Kolçaklı koltukları, oymalı sandalyeleri ve koltuk üzerine kullandıkları desenli kırlentleri, bu klasik çizgiyi destekliyor.
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Ryan, Douglas ve Zeta-Jones’un “beyaz oda” olarak adlandırdığı konuk odası, sade abajurları, koyu ahşap mobilyaları, akrilik çerçeveli eserleri ile sade ama şık bir dekorasyona sahip. Koltuk, oturma ünitesi ve sandalyede kullanılan detaylar ve döşemede tercih edilen doğal kumaşlar, odanın yalın atmosferini zarif bir şekilde tamamlıyor.
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Ryan, Douglas ve Zeta-Jones’un “beyaz oda” olarak adlandırdığı konuk odası, sade abajurları, koyu ahşap mobilyaları, akrilik çerçeveli eserleri ile sade ama şık bir dekorasyona sahip. Koltuk, oturma ünitesi ve sandalyede kullanılan detaylar ve döşemede tercih edilen doğal kumaşlar, odanın yalın atmosferini zarif bir şekilde tamamlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ev Michael Douglas Catherine Zeta Jones

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