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Ünlü Çığlık tablosundaki 'deli' yazısını ressam Edvard Munch'un yazdığı belirlendi

22.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Ünlü Çığlık tablosundaki 'deli' yazısını ressam Edvard Munch'un yazdığı belirlendi

Kızılötesi taramalar, ünlü Çığlık tablosundaki gizemli yazıyı yazanın ressam Edvard Munch'ın kendisi olduğunu gösterdi.

Kızılötesi taramalar, ünlü Çığlık tablosundaki gizemli yazıyı yazanın ressam Edvard Munch'un kendisi olduğunu gösterdi.

Dünyanın en çok tanınan tablolarından birindeki küçük ve zor seçilebilen yazıyla yazılan bir cümle, sanat dünyasında birçok varsayımın üretilmesini beraberinde getirmişti.

Resmin sol üst köşesine kurşun kalemle "Sadece bir deli tarafından çizilebilir" yazılı.

Norveç Ulusal Müzesi'nin yaptığı testler, yazıyı yazanın Munch'un kendisi olduğunu belirledi.

İlk olarak 1893'te, o dönem Kristiania adıyla bilinen Munch'un memleketi Oslo'de sergilenen eser, kaygının evrensel bir ifadesi haline gelmişti. Resmin etkileri 90'ların Hollywood korku filmi serisi Çığlık'tan (Scream) günümüz emojilerine kadar görülüyor.

Sanat eleştirmenleri uzun süredir yazıyı öfkeli birilerinin mi, yoksa hayatı boyunca psikiyatrik sorunlar yaşayan Munch'un kendisinin mi yazdığını sorguluyordu.

Müze, Munch'un kendi günlükleri ve mektuplarındaki el yazısıyla, resimdeki yazıyı yeni bir teknoloji kullanarak karşılaştırdı ve yazının ressamın kendisine ait olduğu sonucuna vardı.

Eser Oslo'da gelecek yıl açılacak yeni bir müzede sergilenmek üzere elden geçirildi.

Edvard Munch, 1907'de Almanya'da kendi portresini yaparken.

Müzenin küratörü Mai Britt Guleng "Yazının Munch'un kendisine ait oludğuna şüphe yok. Hem el yazısının kedisi hem de Munch'un resmi Norveç'te gösterdiği 1895'te yaşananlar hep aynı sonuca işaret ediyor" dedi.

1994'te Çığlık tablosu Norveç'teki bir müzeden çalınmış ve İngiliz dedektiflerin gizli operasyonuyla yeniden bulunmuştu.

'Derin anksiyete'

Eser ilk görüldüğünde yoğun eleştiriler almış ve Munch'un akıl sağlığı konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Günlüklerine göre Munch bu tartışmalardan çok üzülmüştü ve yazıyı bu tepkilerin ardından yazdığına inanılıyor.

Munch'un hem babası hem de kızkardeşi depresyon yaşamış ve ressam 1908'de yaşadığı bir sinir krizinin ardından hastaneye yatırılmıştı.

Munch'un annesi ve ablası ressam 14 yaşına girmeden ölmüştü. Babası da 12 yıl sonra hayatını kaybederken, bir diğer kardeşi akıl hastanesine yatırıldı.

Munch "Kendimi bildim bileli derin bir anksiyete yaşadım ve bunu sanatımda ifade etmeye çalıştım. Bu anksiyete ve hastalık olmadan dümensiz bir gemi gibi olurdum" diye yazmıştı.

Çığlık, Munch'un diğer bazı eserleriyle birlikte 2022'den itibaren Norveç Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.

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