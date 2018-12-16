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Ünlü diyetisyen Dr. Ender Saraç'tan ev hanımlarına: Kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'tan ev hanımlarına kritik uyarılar geldi. Saraç, kadınların kendi aralarında yaptıkları günlerin 'hamur işi ve karbonhidrat günü'ne döndüğünü ifade ederek, 'Ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum' ifadesini kullandı.

Ünlü diyetisyen Dr. Ender Saraç'tan ev hanımlarına: Kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum

Kütahya’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerde bol miktarda hamur işi tüketildiğini hatırlattı.

Bunun sağlıklı beslenme açısından doğru olmadığı ifade eden Saraç, "Özellikle gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum. Çünkü hanımlarımız, 'Ayşe üç çeşit, Fatma dört çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım.' mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor. Bir de yanında çaya, kahveye şeker atıldı mı veya meşrubat içildiğinde adeta bir yavaş intihar olayına dönüşüyor." diye konuştu.

'SAAT 18.00-18.30'DAN BİR ŞEY YEMEYİN'

Saraç, yakılamayacak kalorinin baştan alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, tiroit hastalığı, insülin direnci, şeker, kansızlık, gizli depresyon, yoğun stres, uyku bozukluğu ve hareketsizliğin kilo almaya birer neden olduğunu aktardı.

Kadınların kilo almamak için günde bir saat yürüyüş yapması, asitli gıdalar yerine kalorisi, şekeri olmayan bitki çayları, maden suyu ve suya yönelmeleri gerektiğini ifade eden Saraç, şöyle devam etti:

"Kabul günlerinde daha çok katı yumurta, az yağlı peynir, bol yeşillik ve çok az doğal tatlandırıcılar dediğimiz hurma, kayısı, üzüm, pekmez ve balla tatlandırılmış hafif tatlılarla geçirmelerini öneririm. İnsülin direncini kırmak için de acı badem, Yahudi baklası, kuşburnu çayı, kekik suyu, krom hapları, mahlep, bunları bolca tüketmeleri çok doğru olacaktır. Kilo vermek isteyen kadınlar günde 3 değil, 2 öğün beslensin. Ara öğünde de sadece biraz ceviz ve şekersiz meyve yesin. Sabahleyin de hamur kahvaltısı yerine bol yumurtalı, peynirli bir protein kahvaltısı yapılmalı. Akşam ise saat 18.00-18.30'dan sonra bir şey yememeleri çok doğru olur."

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Ender Saraç diyetisyen

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