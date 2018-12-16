Ünlü diyetisyen Dr. Ender Saraç'tan ev hanımlarına: Kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum

Kütahya’da düzenlenen bir etkinliğe katılan Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kendi aralarında düzenledikleri günlerde bol miktarda hamur işi tüketildiğini hatırlattı.

Bunun sağlıklı beslenme açısından doğru olmadığı ifade eden Saraç, "Özellikle gözlemeler, keteler, çörekler gibi hamur işlerinin çok tüketildiği yerlerde en büyük sorun şeker hastalığı ve obezite. O nedenle ben kadınların kabul günlerini bir intihar günü olarak yorumluyorum. Çünkü hanımlarımız, 'Ayşe üç çeşit, Fatma dört çeşit, Leyla beş çeşit yaptı, ben de fazla yapayım.' mantığıyla olay bir gösteri ve yarışa dönüşüyor, hamur işi ve karbonhidrat günü oluyor. Bir de yanında çaya, kahveye şeker atıldı mı veya meşrubat içildiğinde adeta bir yavaş intihar olayına dönüşüyor." diye konuştu.

'SAAT 18.00-18.30'DAN BİR ŞEY YEMEYİN'

Saraç, yakılamayacak kalorinin baştan alınmaması gerektiğine dikkati çekerek, tiroit hastalığı, insülin direnci, şeker, kansızlık, gizli depresyon, yoğun stres, uyku bozukluğu ve hareketsizliğin kilo almaya birer neden olduğunu aktardı.