HABER

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Bodrum’da sahne alan ünlü Dj Burak Yeter yerli ve yabancı turistleri sabaha kadar eğlendirdi.

Bodrum’da sahne alan ünlü Dj Burak Yeter yerli ve yabancı turistleri sabaha kadar eğlendirdi. Ünlü Dj Kulüplerde hazır şarkıları çalan Dj’ler için ise, “Onlar 10 dakika eğlendirir biz sanat yapan Dj’ler ise sabaha kadar eğlendiririz” dedi.
Bodrum’un en lüks otellerinde biri olan Rixos Premium Bodrum’da sahne alan ünlü Dj Burak Yeter yerli ve yabancı turistleri müziğe doyurdu. Yaklaşık 3 saat boyunca Dj performansı sergileyen Yeter çaldığı müziklerle tatilcileri coşturdu. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dj Burak Yeter, Sosyal Medya Fenomenlerini, başka meslek dallarında olup eğlence merkezlerinde Dj’lik yapanları sert bir dille eleştirerek şu sözlere yer verdi. “Biz gerçek Dj’lik yapanlar hazır şarkı çalanlardan daha çok kazanıyoruz ama gazetelerde sosyal medyalarda bunu yayınlamıyoruz. Biz müzik yapan insanlarız. Gerçekten bu işi severek yapıyoruz. Bizi dinlemeye gelen insanlar müzik tarzının değiştiğini anladığı anda gerçek bir Dj’in orada olduğunu hissediyorlar. Gerçek olmayan Dj’ler hazır şarkıları çalıyorlar. 10 dakika sonra sıkıcı olabiliyorlar. Bu da demektir ki 15 dakika sonra gelen müşteri, turist o gece kulübünden kaçıyor. Bizim için gelen insanlar 2 saat boyunca 3 saat boyunca sahnede kaldıktan sonra bile sabaha kadar eğlenenleri görüyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Müziğin içerisinden geldiğim için bazı noktalarda hak veriyorum ama bazı noktalarda ise işletme sahiplerine suç buluyorum. Onların daha çok görüp görsellere dikkat etmeleri lazım ve kendilerine çeki düzen vermeliler. Bugün Rixos sahnesindeyim dinleyicileri ve tatilcileri müziğe doyuracağım” dedi.

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.