Ünlü doktor 26 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

İzmir’de motosikletle seyir halindeyken önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan ünlü üroloji doktoru Ersin Bal, 26 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İzmir’in Balçova ilçesinde 3 Ağustos Cumartesi günü kullandığı motosikletle Gaziemir yönüne giden 1 çocuk babası Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal (43), Uzundere mevkisinde önünde seyreden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Motosikletten yola savrulup ağır yaralanan Bal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 26 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ersin Bal, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

