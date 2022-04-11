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Ünlü doktor Naim Ünsal'a kurşun yağdırıp öldürmüştü! Uzman Çavuş Musa Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

11.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uzman çavuş Musa Aktaş, ameliyatlarıyla ünlü kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı darp ettikten sonra silahla vurarak öldürdü. Ünsal son yolculuğuna uğurlanırken tutuklanan Aktaş ifadesinde "Kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeden ateş ettim" dedi.

Ünlü doktor Naim Ünsal'a kurşun yağdırıp öldürmüştü! Uzman Çavuş Musa Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

Denizli Acıpayam'da geçtiğimiz günlerde uzman çavuş Musa Aktaş, tartıştığı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı darp ettikten sonra silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Aktaş'ın "Kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeden ateş ettim" dediği ortaya çıktı.

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*Öldürülen doktor Naim Ünsal

SİLAHLA ÜNSAL'A ATEŞ ETTİ

Olay, 8 Nisan günü saat 14.00 sıralarında, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirilen arazide meydana geldi. Bir süre önce Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan daha sonra buradan ayrılarak kentte kendi muayenehanesini açan ve doğuştan cinsel organı olmayanlara kalın bağırsaktan yaptığı vajina ameliyatlarıyla tanınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal ile uzman çavuş Musa Aktaş arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda oto galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla açığa alındığı belirtilen Aktaş, tabancasını çıkarıp, Dr. Ünsal'a ateş ederek, bacağından yaraladı.

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DARP EDİP KURŞUN YAĞDIRDI

Dr. Naim Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına baktığı da belirtilen Musa Aktaş, daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği Aktaş'ı otomobilinden indiren Ünsal, darp etmeye başladı. Bunun üzerine Aktaş, tekrar tabancasını peş peşe ateşledi. Ünsal, vücuduna isabet eden 6 mermiyle yaşamını yitirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Naim Ünsal'ın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

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"BOĞAZIMI SIKIP BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Soruşturma başlatan polis, cinayetin borç meselesinden işlendiğini belirledi. Musa Aktaş'ın, Dr. Naim Ünsal'a borç olarak verdiği 15 bin liranın 7 bin lirasını daha önce aldığı, kalan 8 bin lirayı istemek için geldiğinde de kavganın yaşandığı ortaya çıktı. Aktaş'ın, polisteki ifadesinde ise olayın borç meselesinden kaynaklandığını belirterek, "Bana saldırdı. İlk olarak bacaklarına ateş ettim. Yere düştükten sonra tekrar kalkıp, yine saldırdı. Boğazımı sıkıp, beni öldürmeye çalıştı. Kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Meydana gelen bu olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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cinayet Denizli
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