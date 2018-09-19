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Ünlü doktor tecavüzcü çıktı! Meğer sevgilisiyle birlikte...

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

ABD'de televizyonda reality şov programı yapan ünlü doktorun sevgilisiyle birlikte iki kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

evinden onlarca kadının çıplak fotoğrafları çıkan doktor çıktığı mahkemede hapis cezasına çarptırıldı.

Amerikalı doktor onlarca kızı evine getirip...

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Amerika'daki bir reality şovda program yapan cerrah Grant William Robicheaux ve kız arkadaşı Cerissa Laura Riley iki kadına tecavüz etmek suçundan tutuklandı.
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Ancak polisin araştırması ve deliller çiftin sapkınlık boyutuna ulaşmış suçlara imza attıkları ortaya çıktı.
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Çiftin kaldığı Robicheaux's Orange County'deki evlerinden de yüksek miktarda uyuşturucu çıktı.
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Şimdi yetkililer ikilinin tuzağına düşmüş insanlardan gelip ifade vermelerini istiyor.
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38 yaşındaki ortopedi uzmanı cerrah Grant William Robicheaux ve 32 yaşındaki sevgilisi Cerissa Laura Riley iki kadına tecavüz etmekten tutuklandı.
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İkilinin kaldığı evde yüksek miktarda uyuşturucu ve baygın halde olan yüzlerce kadının çıplak görüntüleri ortaya çıktı.
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Ancak polis olayın daha geniş çapta olduğunu ortaya çıkardı.
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Polis ikilinin kendilerine kurban bulmak adına özellikle bar ve müzik festivallerinde gezdiğini ortaya çıkardı.
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Grant William Robicheaux, 40 yıl hapis cezası sevgilisi ise 30 yıl 7 ay hapis cezası ile karşı karşıya.
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Sadist çift 24 Ekim'de tekrar hakim karşısına çıkacak.
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ABD Grant William Robicheaux Cerissa Laura Riley tecavüz taciz kadın

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