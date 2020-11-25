Ünlü doktorun görüntüleri olay yarattı!

Bir başka takipçisi ise, "Sen herkese örnek olmalısın. Bunca zaman sana hayrandım ve saygı duydum. Ama şimdi hepsi uçup gitti." diye yazdı.

Doktorun takipçilerinden biri, "Bunun senin hayatın olduğunu ve istediğini yapabileceğini biliyorum, ama halka açık bir figür olmayı seçtin. Ve mesleğin nedeniyle halkın senden yüksek bir beklentisi var" diye yazdı.

Ancak, ünlü doktorun 12 Kasım'da 31'inci doğum günü partisi için New York'tan Miami'ye uçtuğu ortaya çıktı ve hızla yayılan fotoğraflarda Varshavski, kendi kurallarını çiğnemiş gibi görünüyordu.

Dr. Mike olarak internette ün kazanan Varshavski, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için maske takmanın önemini vurgulamanın öncüsü oldu.

Doktor Mikhail Varshavski'nin bir diğer takipçisi de "Sağlığımı seni tanıyana kadar hiç umursamadım, doktorlara asla güvenmedim, artık neye inanacağımı veya ne yapacağımı bilmiyorum." diye yazdı.

Varshavski, İngiliz Daily Mail gazetesinin telefon aramalarına ve yorum isteyen e-postalara yanıt vermedi.

Varshavski, köpeği Roxy ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı internette yayılınca ünlü oldu ve son beş yılda büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. People dergisi, 2015 yılında onu "Yaşayan En Seksi Doktor" olarak adlandırdı.

Dr. Mike olarak internette ün kazanan Varshavski'nin yıllık kazancının 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Varshavski, şöhret olmaya başladığı ilk dönemden beri imajını oluşturmak için çok çalıştı. 2016'da o zamanlar Miss Universe seçilen Pia Wurtzbach ile birlikte oldu.

İkili bir radyo istasyonu tarafından dünyanın en seksi çifti olarak nitelendirildi.

Varshavski'nin YouTube kanalında yaklaşık 6,5 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca ünlü doktorun Instagram'da 3,9 milyon ve Facebook'ta 2,9 milyon takipçisi var.