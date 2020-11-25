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Ünlü doktorun görüntüleri olay yarattı!

25.11.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Ünlü doktorun görüntüleri olay yarattı!

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, Fox ve CNN International gibi televizyon kanallarına çıkarak insanlara dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisiyle ilgili tavsiyelerden bulunan ünlü doktorun ortaya çıkan görüntüleri infial yarattı.

"Yakışıklı Doktor" Mikhail Varshavski, doğum gününde maskesiz parti yaparak kendi tavsiyesini görmezden geldiği fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra milyonlarca takipçisinden tepki gördü.

Dr. Mike olarak internette ün kazanan Varshavski, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için maske takmanın önemini vurgulamanın öncüsü oldu.

Ancak, ünlü doktorun 12 Kasım'da 31'inci doğum günü partisi için New York'tan Miami'ye uçtuğu ortaya çıktı ve hızla yayılan fotoğraflarda Varshavski, kendi kurallarını çiğnemiş gibi görünüyordu.

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Ünlü bir limandaki lüks teknede, çoğu bikinili kadınlardan oluşan 14 kişiyle çevrili fotoğrafı ortaya çıkar çıkmaz Doktor Varshavski ikiyüzlü olmakla suçlanıyor.

Doktorun takipçilerinden biri, "Bunun senin hayatın olduğunu ve istediğini yapabileceğini biliyorum, ama halka açık bir figür olmayı seçtin. Ve mesleğin nedeniyle halkın senden yüksek bir beklentisi var" diye yazdı.

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Bir başka takipçisi ise, "Sen herkese örnek olmalısın. Bunca zaman sana hayrandım ve saygı duydum. Ama şimdi hepsi uçup gitti." diye yazdı.

Doktor Mikhail Varshavski'nin bir diğer takipçisi de "Sağlığımı seni tanıyana kadar hiç umursamadım, doktorlara asla güvenmedim, artık neye inanacağımı veya ne yapacağımı bilmiyorum." diye yazdı.

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Varshavski, İngiliz Daily Mail gazetesinin telefon aramalarına ve yorum isteyen e-postalara yanıt vermedi.

Varshavski, köpeği Roxy ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı internette yayılınca ünlü oldu ve son beş yılda büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. People dergisi, 2015 yılında onu "Yaşayan En Seksi Doktor" olarak adlandırdı.

Dr. Mike olarak internette ün kazanan Varshavski'nin yıllık kazancının 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Varshavski, şöhret olmaya başladığı ilk dönemden beri imajını oluşturmak için çok çalıştı. 2016'da o zamanlar Miss Universe seçilen Pia Wurtzbach ile birlikte oldu.

İkili bir radyo istasyonu tarafından dünyanın en seksi çifti olarak nitelendirildi.

Varshavski'nin YouTube kanalında yaklaşık 6,5 milyon abonesi bulunuyor. Ayrıca ünlü doktorun Instagram'da 3,9 milyon ve Facebook'ta 2,9 milyon takipçisi var.

Mikhail Varshavski, koronavirüs salgını sırasında da sık sık televizyon ekranlarına çıktı ve salgın hakkında bilgi ve tavsiyeler verdi.

Varshavski, Temmuz ayında konuk olduğu Fox Business'tan Maria Bartiroma'ya şunları söyledi: "Maske takmak bu virüsün yayılmasını azaltır ve bu, insanların sağlığı ve ekonomimizin sağlığı için son derece önemli."

"Öyleyse lütfen, dışarı çıkacaksanız ve başkalarının yanında olacaksanız, maske takın. İpek, pamuklu veya cerrahi kalitede olması fark etmez. Maskenin amacı, ortama verdiğiniz solunum damlacıklarını sınırlamaktır.

"Bir maske takarak, virüsün topluluğa yayılmasını sınırlamış oluyorsunuz. Bu yüzden, maske takan birini görürseniz, gerçekten ona teşekkür etmelisiniz. "

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