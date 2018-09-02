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Ünlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

ARALARINDA ünlü isimlere uygulama yaptıkları bilinen, dünyanın en iyi estetik cerrahları Aestheticstanbul 2018 Sempozyumu’nun 2.

Ünlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldı

İSTANBUL, (DHA)- ARALARINDA ünlü isimlere uygulama yaptıkları bilinen, dünyanın en iyi estetik cerrahları Aestheticstanbul 2018 Sempozyumu’nun 2. gününde boğaz keyfi yaptılar. Uzmanlar, bütün gün süren operasyonlar sonrasında tekne turuna çıktılar. Ünlü cerrahlar boğazın tarihi dokusunu yakından görüp, büyülü manzaraya hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Geleneksel Türk mezelerinin ikram edildiği teknede estetik cerrahlar günün yorgunluğunu oyun havalarıyla dans ederek attı.

Tıp öğrencilerine ve estetik cerrahi uzmanlarına yönelik yapılan Aestheticstanbul 2018 Sempozyumu’na gelerek 20’den fazla estetik operasyon gerçekleştiren ünlü cerrahlar, son gün yapacakları uygulamalar sonrasında ülkelerine dönecekler.

(FOTOĞRAFLI)

Ünlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldıÜnlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldıÜnlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldıÜnlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldı

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