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Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Bolu Dağı’ndaki İsmail’in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), itirafçı olmak istediğini belirterek, teslim oldu.

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Bolu Dağı’ndaki İsmail’in Yeri isimli ünlü et lokantasının sahibi olan İsmail Çolak’ın, Finlandiya’ya kaçtığı tespit edildi. "Umreye gidiyorum" diyerek darbe girişiminden 6 ay önce kentten ayrıldığı saptanan Çolak, dün, itirafçı olarak teslim olmak istediğini Türk makamlarına bildirdi. Talebin kabul edilmesi üzerine İsmail Çolak, uçakla geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Çolak’ın, emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ismailin yeri Bolu

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