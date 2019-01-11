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Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 23:17 | Son Güncelleme

15 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı’ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kapsamında yargılanacak.

15 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı’ndaki 'İsmail'in Yeri' isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame kapsamında yargılanacak. İddianamede, Düzce Sanayici ve İşadamları Derneği çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer verilirken, Çolak 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Örgüte finansal destek sağlamak' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamalarıyla 15 yıl hapis cezası ile yargılanacak.

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