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  4. Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de de şubesi bulunan dünyaca ünlü fast food zincirinin bir çalışanı şube dükkanında 'elleri pantolonunun içinde' görüntülendi.

Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

Hijyen kurallarına ne kadar uyulduğu sorusuna dünya genelinde cevap aranan fast food zincirinin bir şubesinden skandal bir görüntü paylaşıldı.

ABD'nin Pennyslvania eyaletindeki Pittsburgh kentinde bulunan bir şubede kaydedilen görüntülerde henüz üniformasını giymemiş bir çalışan pantolonunun içinde cinsel organıyla oynarken görüldü.

Görgü tanıkları fotoğrafı çektikten sonra Fox News'e açıklamalarda bulundu.

John Holieb "Sevgilimle birlikte kızıma yemek almak için bu şubeye gittik. Kız arkadaşım kimsenin üniforma giymediğini söyledi. Sonra bir baktım ki çalışanlarından birinin iki eli de pantolonunun içinde. Sonra hemen
bu fotoğrafları çektik" dedi.

Olayın ardından şube müdürünün kendine ulaştığını söyleyen Holieb malum çalışanlara karşı aksiyon alındığına ilişkin bir mesaj aldığını söyledi.

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