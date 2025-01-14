Ünlü fast food zincirinden kahve aldı! Otoparkta kucağına kahve döktükten sonra açtığı davada 2.700.000 dolar (95.843.979 TL) kazandı

MYNET|DIŞ HABERLER Stella Liebeck isimli bir kadın torununun kullandığı arabada, fast-food zincirinden aldığı sıcak içeceği kucağına düşürdü. Yaşlı kadının derisi, kas ve yağ dokularının katmanlar halinde görülebileceği noktaya kadar yandı. Hatta kahve nedeniyle kadının uyluklarının iç kısımları ve hatta cinsel organında bile yanıklar oluştu.

Olaydan sonra Liebeck hastanede sekiz gün geçirdi ve vücudun etkilenmemiş bir bölgesinden sağlıklı derinin alınarak, kaybolan veya hasar gören derinin kapatılması olan deri nakli de dahil olmak üzere sayısız tedavi gördü. Liebeck'in hastanede kaldığı süre içerisinde yaklaşık 20 kilo, yani vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 20'sini kaybettiği söylendi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Liebeck iki yıl içinde iyileşirken, kamuoyunun gözü önünde ünlü fast food zinciriyle bir hukuk mücadelesine başladı. Liebeck ilk başta davayı 20.000 dolara kapatmayı teklif etti ama fast-food zinciri bu teklifi reddetti ve Liebeck yaşadığı korkunç olayın ardından ona sadece 800 dolar teklif etti. Dava sürecinde 700 kişinin daha sıcak içeceklerden yandığını öğrenildi.

Liebeck'e 2,7 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi, ancak anlaşma miktarı gizli tutuldu. Liebeck 91 yaşında hayatını kaybetti; ancak ailesi, kahve olayından sonra ve hayatının son yıllarında yaşam kalitesinin hızla düştüğünü belirtti.