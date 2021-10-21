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Ünlü fenomen Genie Exum sevgilisini bıçakladı

21.10.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, OnlyFans gibi sitelerde yayınladığı fotoğraflarıyla ünlü olan sosyal medya fenomeni Genie Exum hakkında erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla dava açıldı.

Ünlü fenomen Genie Exum sevgilisini bıçakladı

22 yaşındaki Instagram fenomeni Genie Exum'un, Manhattan'ın Hell's Kitchen bölgesindeki evde çıkan bir tartışma sırasında bir mutfak bıçağıyla erkek arkadaşını sırtından bıçakladığı iddia edildi.

New York Polis Teşkilatı (New York Police Department -NYPD), polisin pazartesi akşamı 10. Bulvar'daki eve çağrıldığını ve Genie Exum'un gözaltına alındığını The Independent'a doğruladı.

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NYPD açıklamasında, "Ekipler olay yerine vardığında, şikayette bulunan 30 yaşındaki erkek, 22 yaşındaki bir kadınla sözlü tartışma yaşaması üzerine, kadının kendisini mutfak bıçağıyla kolundan ve sırtından bıçakladığını ihbar etti" dendi.

GENIE EXUM HAKKINDA DAVA AÇILDI

Sosyal medya fenomeni hakkında silahla fiziki yaralama kastıyla saldırıdan dava açıldı ve kendisi salı günü New York Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Exum, The Independent'ın yorum talebine haberin yayımlandığı tarihte hemen yanıt vermedi ve mahkeme kayıtlarında bir savunma avukatı bilgisi de yer almadı. Öte yandan hayati tehlike oluşturmayan yaraları sebebiyle hastaneye kaldırılan erkek arkadaşının durumuysa stabil.

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