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Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

26.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'da evlendiği Gökhan Çıra ile 10 Eylül 2021'de ayrılma kararı alan Selin Ciğerci son zamanlarla ayrılık ve mal bölüşme haberi ile sık sık gündem oluyor. Çıra ile anlaşmalı olarak boşanan internet ünlüsü Selin Ciğerci'nin serveti dudak uçuklattı. Kendi markası olan ve sıkı çalışan Ciğerci'nin, Çıra ile ayrılmasının ardından malları bölüşeceği ortaya çıkmıştı.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile anlaşmalı boşandı. Çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları devam edeceği ve şirket adına kayıtlı lüks araçların ortak mal sayılacağı belirtildi. Boşanmanın ardından 120 milyon dolarlık servetlerinin paylaşılacağı ileri sürülünce Selin Ciğerci açıklama yaptı. İşte ünlü isimlerin servetleri...

SELİN CİĞERCİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Türk internet ünlüsü, şarkıcı ve iş kadını olan Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandığı Gökhan Çıra'nın 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etti.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN SERVETLERİ

Yıllardır ekranlarda olan ve başarılı işlere imza atan 55 yaşındaki Hülya Avşar arsa ve gayrimenkul üzerinden yatırım yapıyor. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri var. İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi olan Avşar 2017'de bir reklam filmi için 2 milyon TL almıştı.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Türkiye'nin önde gelen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı her proje ilgiyle takip ediliyor. Yıllardır başarılı oyunculuğu ile ekranlarda olan Serenay Sarıkaya'nın 8 milyon dolar serveti bulunuyor.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Asi, Ihlamurlar Altında, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün serveti 10 milyon dolar.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Cennet Mahallesi dizisindeki "Sultan" rolü ile akıllara kazınan, söz konusu dizinin ardından sunuculuk, reklam gibi projelerle birçok kez kamera önüne geçen başarılı isim Çağla Şikel'in 19 milyon dolar serveti bulunuyor.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Milyonlarca Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen, dünyanın en popüler kadınlarından biri olan Kylie Jenner, çıkardığı kozmetik markasıyla oldukça başarılı bir çıkış yaptı. 1 milyar dolar servet kazanan Jenner, iki yıl üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçildi.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Müzik sektöründeki başarılarının haricinde, kendi markasını çıkaran bir diğer isim de Rihanna oldu. Kozmetik, iç giyim markalarıyla dünya çapında satış yapan Rihanna'nın serveti 1.7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Rihanna Selin Ciğerci
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