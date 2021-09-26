Ünlü fenomen Selin Ciğerci’in mal varlığı dudak uçuklattı! Servetine servet kattı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile anlaşmalı boşandı. Çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları devam edeceği ve şirket adına kayıtlı lüks araçların ortak mal sayılacağı belirtildi. Boşanmanın ardından 120 milyon dolarlık servetlerinin paylaşılacağı ileri sürülünce Selin Ciğerci açıklama yaptı. İşte ünlü isimlerin servetleri...

SELİN CİĞERCİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Türk internet ünlüsü, şarkıcı ve iş kadını olan Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandığı Gökhan Çıra'nın 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etti.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN SERVETLERİ

Yıllardır ekranlarda olan ve başarılı işlere imza atan 55 yaşındaki Hülya Avşar arsa ve gayrimenkul üzerinden yatırım yapıyor. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri var. İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi olan Avşar 2017'de bir reklam filmi için 2 milyon TL almıştı.

Türkiye'nin önde gelen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı her proje ilgiyle takip ediliyor. Yıllardır başarılı oyunculuğu ile ekranlarda olan Serenay Sarıkaya'nın 8 milyon dolar serveti bulunuyor.

Asi, Ihlamurlar Altında, Çemberimde Gül Oya gibi dizilerle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün serveti 10 milyon dolar.

Cennet Mahallesi dizisindeki "Sultan" rolü ile akıllara kazınan, söz konusu dizinin ardından sunuculuk, reklam gibi projelerle birçok kez kamera önüne geçen başarılı isim Çağla Şikel'in 19 milyon dolar serveti bulunuyor.

Milyonlarca Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen, dünyanın en popüler kadınlarından biri olan Kylie Jenner, çıkardığı kozmetik markasıyla oldukça başarılı bir çıkış yaptı. 1 milyar dolar servet kazanan Jenner, iki yıl üst üste Forbes tarafından 'Servetini kendi yapan en genç milyarder – Self Made Billionaire' seçildi.

Müzik sektöründeki başarılarının haricinde, kendi markasını çıkaran bir diğer isim de Rihanna oldu. Kozmetik, iç giyim markalarıyla dünya çapında satış yapan Rihanna'nın serveti 1.7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.





