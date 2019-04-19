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Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Sosyla medyada gebelik dönemini ve bebekleri ile geçirdiği zamanları paylaşarak ünlenen fitness uzmanı Tammy Hembrow'u bu kez gündeme taşıyan Coachella Festivali'ndeki görüntüler oldu.

Instagram'da paylaşılan görüntülerde ünü fenomenin kendinden geçtiği anlar yer alıyor.

Ünlü Instagram fenomeni Tammy Hembrow'un, Coachella Festivali'nde kendinden geçtiği anlar, sosyal medyada olay oldu.
Instagram'da gebelik dönemini ve bebeğini paylaşarak ünlenen Hembrow, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir fitness uzmanı.
Bir dönem Khloe Kardashian'a bile özel dersler veren genç kadın, fitness içerikli kanalıyla milyon dolarlar kazanıyor.
Düzgün fiziğiyle birçok kişinin hayranlığını kazanan Hembrow, en son ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Coachella Müzik Festivali'ndeydi.
Festivalde kendisinden geçen fenomenin, horul horul uyurken çekilen görüntüleri ise sosyal medyada alay konusu oldu.
Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan fenomenin dağınık hallerini paylaşan arkadaşı, olay videoyu ''Coachella Tamtam'a ağır geldi' notuyla paylaştı.
Yüksek sesle horladığı gözlenen Hembrow'un videosuna, yüzlerce yorum yapıldı. Birçok Instagram kullanıcısı 'Bu ses bu kızdan nasıl çıkıyor' tarzı yorumlar yaparak, fenomen Hembrow ile dalga geçtiler.
Bir anda sosyal medyada dalga konusu olan fenomen, videoyu sildirse de, görüntüler sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayıldı.
Milyonlarca takipçisi olan 24 yaşındaki Hembrow, sponsorlu içeriklerden elde ettiği gelirle deniz manzaralı bir malikaneye taşınmıştı.
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fenomen sosyal medya

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