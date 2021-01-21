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Ünlü fenomenin ölüm neden ortaya çıktı!

21.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Ünlü fenomenin ölüm neden ortaya çıktı!

Instagram fenomeni Alexis Robinault Sharkey, 27 Kasım'da Şükran Günü tatilinde evden çıkmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Sosyal medya fenomeninin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Daha sonra belediye çalışanları, kadının çıplak bedenini yol kenarında cansız halde bulmuşlardı. Evinin yaklaşık 5 kilometre ötesinde bulunan kadının ölüm nedeniyle ilgili araştırma sonuçlandı.

Harris Belediyesi Adli Tıp Enstitüsü'nün raporunun tamamlanmasıyla, 26 yaşındaki sosyal medya fenomeninin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Basında eşi Tom Sharkey'le evliliğinde sorunlar yaşadığı ortaya çıkan genç kadının, boşanmayı düşündüğü iddia edilmişti.

Tom ise iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek iyi anlaştıklarını ve evliliklerinde bir sorun olmadığını belirtmişti.

Alexis Sharkey'nin annesi Stacey Robinault'ysa aralıkta kızının bedenini morgda görüp, cenazeyi Houston'dan Pensilvanya'ya getirmek istediğinde Tom'la tartıştıklarını söylemişti.

Enstitü, adli tıp raporunun polislerin çalışmalarını sonuçlandırdığı zaman yayımlanacağını belirtti.

Houston Polis Teşkilatı'ysa herhangi bir tutuklama ya da cezanın şu anda sözkonusu olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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