Ünlü Foto Muhabiri Mehmet Biber Hayata Veda Etti

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan ödüllü fotoğrafçı Mehmet Biber, 88 yaşında hayata veda etti. 1931 yılında Eskicuma'da doğan Mehmet Biber, Bursa Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. 1950 yılında İstanbul Fotoğraf Ajansı’na girdi. 1962 yılına kadar çeşitli gazetelerde foto muhabiri olarak görev yaptı. 1962-1971 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Milletler’de çalıştı. 1975-1982 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi’yle Hürriyet Haber Ajansı’nda görev yaptı. 1982’den sonra ABD’ye yerleşti. Orada serbest gazeteci olarak foto-röportajlar gerçekleştirdi. Fotoğrafları National Geographic dergisinde kapak olarak yayınlandı. Yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf yarışmalarında çok sayıda ödül sahibi olan Mehmet Biber’in serbest foto muhabiri olarak çalışmaları dünyanın en büyük dergilerinde, ayrıca Bunte, Stern, Time, GEO, National Geographic, Al Faysal, Der Spigel gibi dergilerde yayınlandı. NBC ve CBS televizyonlarına filmler çeken Biber dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak 1996 Atlanta Olimpiyatları sırasında Leica’nın en yeni televat objektiflerini denedi. Bu çalışmaları Leica International’ın üç lisanda yayınlanan sayılarında yer aldı. 1977 yılında Sedat Semavi ödülü alan ve sürekli basın kartı olan Mehmet Biber gazetecilik yaşamını Washington’a komşu Virginia eyaletinin Annandale ilçesinde sürdürdü. Mehmet Biber, 6 Ağustos’ta Virginia’da toprağa verilecek.

Amerika’nın Sesi’nin Mehmet Biber söyleşisi Foto muhabiri olarak ilk kez deklanşöre dokunduğunda henüz 19 yaşındaydı. Genç, azimli ve yetenekli bir fotoğrafçı olarak kısa sürede Türk basınının aranan isimlerinden biri oldu. 1952’de İstanbul Fotoğraf Ajansı'nda başlayan macerası, onu kısa sürede Amerika’ya taşıdı. Türkiye’de neredeyse çalışmadığı gazete, dergi kalmadı Mehmet Biber’in. Ancak asıl önemlisi, onu uluslararası arenaya taşıyan yurtdışındaki başarıları oldu. Mehmet Biber, fotoğrafları National Geographic'te kapak olan tek Türk fotoğrafçı olarak tarihe geçti. Biber "National Geographic beni bir gün New York’a çağırdı. Benim ilk önce Bunte’de 1968’de bir hac röportajım çıktı. Ondan gören Geo mecmuası, yine onlar da yine böyle özel olarak hacca gönderdi, Stern mecmuası gönderdi. Sonra National Geographic çağırdı, Biber dedi bizim için de gider misin, çeker misin... Peki dedim, gittik, bir ay hacda onlar için resim çektik. Böyle kullandılar ve kapaktan kullandılar," diye konuşuyor.