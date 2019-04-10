Ünlü fotoğrafçı Peter Sanders İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Ünlü fotoğrafçı Peter Sanders'ın fotoğraflarının yer aldığı "Barışa Manevi Bir Yolculuk Işığı Aramak" sergisi, Taksim Sanat'ta ziyarete açıldı. Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Sanders, sergiyi bu kadar kısa sürede gerçekleştirdikleri için emeği geçenlere teşekkür etti. Sanders, "Bunu sadece Türkler başarabilirdi. Çok etkileyici, ziyaretçilerin de bu sergiden istifade edebilmesini umuyorum." dedi. İnsanların bazen bir şeyleri yarattığını düşündüğünü ve kendilerine bazı sorular sormaları gerektiğini belirten Sanders, şunları kaydetti: "Bunların ilki 'Ben kimim?' sorusudur. İkinci olarak ise 'Neden buradayım?' diye sormalıyız. Hazreti Muhammed de kendi hayatını, daha büyük bir hayatın parçası olarak görür. Burada bu zamanda bulunmamızın amacını sorgulamamız ve anlamamız gerekir. Ben dünyada birçok savaş, yokluk ve travma gördüm. Savaşların en büyük kurbanlarının çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar olduklarını gördüm. Barışın çözüm olduğunu anlayacağım bir nesilde büyüdüm."

Sadece "Barış istiyoruz" diyerek kenara çekilmenin doğru olmayacağını ifade eden sanatçı, hiçbir şeyin onu düşlemeden, zihinde canlandırmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi. Sanders, "Barışı öncelikle gerçekleşebilecek bir şey olarak görüp sonra bu ihtimal üzerine onu gerçekleştirebilmek için çok sıkı çalışmamız gerekir." diyerek, insanların hem sorunun hem de çözümün bir parçası olduğunu ifade etti. - "Ortak çalışabileceğimiz bir yol bulmamız gerek" Büyük resme odaklanılması gerektiğini vurgulayan Sanders, "Eşim bana çocuklarımızı büyütürken 'Onlarla asla küçük şeyler hakkında tartışmadım, sadece büyük şeyleri vurguladım' demişti. Bizim de farklılıklarımıza rağmen ortak çalışabileceğimiz bir yol bulmamız gerek. Biz gerçek ve büyük sorunları konuşalım." diye konuştu. Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de Peter Sanders'ın 500 binden fazla fotoğrafının olduğunu dile getirerek, "Biz burada yaklaşık kırk tane fotoğrafı sergileyebiliyoruz. Katalogda da 66 tane fotoğraf var. Dolayısıyla çok muazzam bir çiçek bahçesinden size bir demet sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.