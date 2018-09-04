Ünlü fotoğrafçı sosyal medyanın sahte dünyasını deşifre etti

İngiliz sosyal medya fenomeni Scarlett Dixon'ın başı Instagram'da paylaştığı bu kare ile dertte.

Instagram’ın sahte dünyasına ölüm tehdidi

1 / 50 Sosyal medyada güne böyle başladığını iddia eden 24 yaşındaki kadın kısa sürede binlerce kullanıcıının gazabına uğradı. Kullanıcılar genç fenomeni yalancılıkla suçladı. Ülke basına konuşan Dixon ise bu fotoğraf nedeniyle ölüm tehdidi aldığını iddia etti.

2 / 50 Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.

3 / 50 Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.

4 / 50 Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak. İşte bu durumu kanıtlamak isteyen Brezilya merkezli profesyonel fotoğrafı Gilmar Silva, ilginç bir projeye imza attı.

5 / 50 Silva Çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.

6 / 50 PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİ Fotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.

7 / 50 Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.

8 / 50 İşte sosyal medyanın en çok tıklanan perspektif mucizesi kareleri...

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