Ünlü Fransız siyasetçi ve milyarder Dassault helikopter kazasında öldü

Fransa’nın ünlü sanayicisi Serge Dassault’un oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault 69 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Fransa’nın Calvados bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında ünlü sanayici Serge Dassault’un 69 yaşındaki oğlu milyarder milletvekili Olivier Dassault hayatını kaybetti. Paris’in kuzeyinde bulunan Oise bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) milletvekili Dassault’un yanı sıra kazada pilotunda hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Olivier Dassault Fransa’yı severdi. O bir sanayi lideri, milletvekili, hava kuvvetlerinde yedek komutandı. Hayatı boyunca ülkemize hizmet etmekten ve güzel yönlerini tanıtmaktan asla vazgeçmedi. Onun acı ölümü büyük bir kayıp oldu. Tüm düşüncelerim ailesi ve sevdikleri ile birlikte” dedi.

Macron’un yanı sıra tüm partilerden siyasetçilerde, herkesle iyi geçinmesi ile bilinen Dassault hakkında taziye ve anma mesajı paylaştı.

Dassault, uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varisleri arasında bulunuyordu.



