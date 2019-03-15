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Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın katılımıyla Suriye’ye insanı yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

Marsilya, Sivasspor ve Fransa milli takımında forma giymiş olan ünlü futbolcu Jacques Faty’ın katılımıyla Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye insanı yardım gönderildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye’ye un, gıda, hijyen ve bebek bezi yüklü 7 tır, Suriye’ye gönderildi.Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib bölgesinde zor şartlarda çadırlarda yaşayan sivillere yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında temin edilen yardımlar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderildi.Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği gönüllüsü ünlü futbolcu Jacques Faty, kendisinin gönüllü olarak Kilis’e gelerek yardımları teslim ifade ederek, “Türkiye’deki çok tanınan futbolcularla görüşerek hazırladıkları proje kapsamında topladıkları malzemelerin Suriye’ye gönderiyoruz.

Marsilya, Sivasspor ve Fransa milli takımında forma giymiş olan ünlü futbolcu Jacques Faty’ın katılımıyla Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye insanı yardım gönderildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye’ye un, gıda, hijyen ve bebek bezi yüklü 7 tır, Suriye’ye gönderildi.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib bölgesinde zor şartlarda çadırlarda yaşayan sivillere yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında temin edilen yardımlar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderildi.
Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği gönüllüsü ünlü futbolcu Jacques Faty, kendisinin gönüllü olarak Kilis’e gelerek yardımları teslim ifade ederek, “Türkiye’deki çok tanınan futbolcularla görüşerek hazırladıkları proje kapsamında topladıkları malzemelerin Suriye’ye gönderiyoruz. İHH’ya teşekkür ediyorum. Bin 500 gıda kolisi, bin 500 bebek bezi, bin 300 un ve bin 500 hijyen kolisi var. Bunlar 7 bin 500 aileye ulaşacak. Yardımda bulunan futbolcularımız, Demba Ba, Moussa Sow, Aatif Chahechouhe ve Mevlüt Erdinç’tir. Biz bu yardımı yapmayı bir borç olarak biliyoruz. O yüzden Türkiye’deyiz. Avrupa’da Müslümanlara karşı olan düşmanlığın sebebinin Osmanlı’nın 600 sene hüküm sürmesinden kaynaklanıyor. Müslümanlığın gücünü, kuvvetini biliyorlar ve bunun tekrardan olmasını istemiyorlar ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ben Türkiye’ye inanıyorum ve güveniyorum, o yüzden buradayım. Türkiye’de yeniden birleşeceğiz. Türkiye’nin liderliği altında biz her şeyi başaracağız” diye konuştu.
İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Suriye Koordinatörü Serkan Öktem ise İHH olarak Bereket Şehri ile ortaklaşa yapmış oldukları proje kapsamında temin edilen yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile ünlü futbolcu Jacques Faty’a teşekkür ediyorum” dedi.
İnsani yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderildi.

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