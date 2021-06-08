Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değişikliğine gitti! Yeni imajıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken Amine Gülşe, yıllardır görmeye alıştığımız uzun koyu renk saçlarında radikal bir değişim yaptı. Saçlarını açık tonlarda boyatan Gülşe, yeni imajıyla sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın altına "Bazen değişiklik gerekir" notunu düşen ünlü mankenin son paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçilerini ikiye böldü. İşte Amine Gülşe'nin son hali…

Uzun süredir ekranlarda görmeye alıştığımız Gülşe, saçlarında yaptığı radikal değişimle yine kendisine hayran bıraktı.

"İyi ki sen olmuşsun iyi ki biz olmuşuz"

Sosyal medya hesabından kızları Eda'nın da olduğu bu kareyi yayınlayan Gülşe, fotoğrafın altına, "Yıldönümümüz kutlu olsun kocacım. İyi ki sen olmuşsun iyi ki biz olmuşuz seni çok seviyorum Ailem" notunu düştü.