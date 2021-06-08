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Ünlü futbolcu Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değişikliğine gitti! Yeni imajıyla herkesi kendisine hayran bıraktı

08.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, imajında değişikliğe gitti. Uzun ve koyu renk saçlarında yenilik yapan Gülşe, adete bambaşka biri oldu. Ünlü manken yaptığı değişikliğin ardından çektiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Gülşe'nin son paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. İşte ünlü mankenin yeni tarzı...

2014 yılında Türkiye Güzeli seçilen ünlü manken Amine Gülşe, yıllardır görmeye alıştığımız uzun koyu renk saçlarında radikal bir değişim yaptı. Saçlarını açık tonlarda boyatan Gülşe, yeni imajıyla sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın altına "Bazen değişiklik gerekir" notunu düşen ünlü mankenin son paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçilerini ikiye böldü. İşte Amine Gülşe'nin son hali…

İmaj değişikliğine giden Amine Gülşe bambaşka biri oldu!

2014 yılında katıldığı Miss Turkey'de Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilmesiyle tanınmaya başlayan güzel manken Amine Gülşe, uzun koyu ren saçlarına veda etti.
Uzun süredir ekranlarda görmeye alıştığımız Gülşe, saçlarında yaptığı radikal değişimle yine kendisine hayran bıraktı.
2019 yılında ünlü futbolcu Mesut Özil ile dünyaevine giren Gülşe, geçtiğimiz günlerde 3'üncü yıl dönümlerini kutladılar.

"İyi ki sen olmuşsun iyi ki biz olmuşuz"

"İyi ki sen olmuşsun iyi ki biz olmuşuz"
Sosyal medya hesabından kızları Eda'nın da olduğu bu kareyi yayınlayan Gülşe, fotoğrafın altına, "Yıldönümümüz kutlu olsun kocacım. İyi ki sen olmuşsun iyi ki biz olmuşuz seni çok seviyorum Ailem" notunu düştü.
'Asla Vazgeçmem' ve 'İkisini de Sevdim' gibi dizilerde rol almasıyla yıldızı parlayan ünlü manken saçlarını koyu renk saçlarını, sarıya boyatarak herkesi şaşırttı.

İmaj yeniledi

İmaj yeniledi
Yeni imajıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gülşe, gönderisinin altına "Bazen değişiklik gerekir. Ellerine sağlık" notunu düştü.
Güzel mankenin paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçileri ise yeni tarzının yakışıp yakışmadığı konusunda ikiye bölündü.
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Anahtar Kelimeler:
Amine Gülşe Mesut Özil
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