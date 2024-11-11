Ünlü futbolcu Samet Akaydın gönlünü Gönül Dağı'nın yıldızına kaptırdı! Önce aşkı sonra golü buldu! 'Aşk yaradı'

Süper Lig'in 12.haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçında, 337 gün sonra ilk 11'de başlama fırsatı bulan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydın, 23. dakikada attığı golle adından söz ettirdi.

Attığı golle Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Samet Akaydın'a sosyal medyada 'aşk yaradı' yorumları yapıldı. İddiaya göre ünlü futbolcu gönlünü Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı Hazal Çağlar'a kaptırdı.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre; kısa süre önce tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medyada takipleşen çift birbirlerinin gönderilerini de beğenmeyi ihmal etmiyor.

BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYOR

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın sevgilisine çeşitli jestler yaptığı ve bir dediğini iki etmediği söyleniyor.