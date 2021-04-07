Ünlü gazeteci Cantaş Tolga Işık'tan Kerem Bürsin'e şok sözler: 'Sensin salak'

Günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasının ardından oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere yaptığı canlı yayında ateş püskürdü. Eleştirinin dozunu yükselten genç oyuncu, kafelere gidenlere ‘salak’ dedi.

'SALAKSINIZ!'

Bürsin, "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! Ailelerinizi, insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

'SENSİN SALAK!'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kafelere gidenler ‘salak’ diyen Kerem Bürsin'e yanıt verdi. Işık, “Kapalı alanlarda binlerce kişilik kongre yapanlara gıkını çıkarama sonra dön kafeye giden vatandaşa salak de! Sensin salak!” dedi.

GÖZLER KEREM BÜRSİN'E ÇEVRİLDİ

Bu tweet sonrası Kerem Bürsin'in fanları Candaş Tolga Işık'ı adeta topa tuttu. Bürsin'in ünlü gazeteciye ne yanıt vereceği merak konusu oldu.



