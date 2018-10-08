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Ünlü gazeteci önce tecavüze uğradı sonra öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'a yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova(30), Ruse şehrinde öldürülmüş bulundu. Marinova'nın, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ve yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu belirtildi.

Bulgaristan'ın Ruse kentinde yayın yayan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra 'Dedektör' adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, Cumartesi akşama kentteki bir parkta öldürülmüş halde bulundu.

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Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova'nın bu araştırmasıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor.
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Bulgar yetkililer, Marinova'nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı.
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Marinova'nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtildi.
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Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanılmadığını bildirdi.
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Marinova'dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedildi.
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Bulgaristan gazeteci Victoria marinova Dedektör Yolsuzluk tecavüz cinayet öldürüldü TVN

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dünya da her yerde bu aynıdır.Çıkarcı kesimin pisliklerini karıştırdın mı sonu ölümdür.Buda büyük ihtimalle böyle olmuş
Nası kıydılar be gülüm
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