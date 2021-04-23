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Ünlü gazeteci Selahattin Duman son yolculuğuna uğurlandı

23.04.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Selahattin Duman, 71 yaşında hayatını kaybetti. İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Duman, Bodrum’da toprağa verildi.

Ünlü gazeteci Selahattin Duman son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Selahattin Duman 71 yaşında hayatını kaybetti. 18 Temmuz 2020’de İzmir’in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçiren Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Duman, en son yaklaşık 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Duman, vasiyeti üzerine Bodrum’da bulunan Gündoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine kızı Özge Duman, kız kardeşi Zarif Duman Pekol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zülfü Livaneli, Aydın Ayaydın, Zafer Mutlu, Nebil Özgentürk, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Özkök, Emin Varol gibi meslektaşları da katıldı.

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Duman’ın ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Zülfü Livaneli, “Selahattin Duman özel bir insandı. Sadece yakın dostlarının değil tüm Türkiye’nin yüzünü güldürmeye çalışırdı” şeklinde konuştu.

Yakın arkadaşlarından biri olan Aydın Ayaydın ise çok üzgün olduklarını ve yeri doldurulamayacak bir insan olduğunu söyledi.
Selahattin Duman’ın kızı Özge Duman da babasını çok özleyeceğini belirterek, "Bekliyorduk, durumundan dolayı ama yine de insan şok oluyor. Ölümü babama yakıştıramıyoruz. Bu kadar hayata bağlı, canlı, komik bir insandı. Bugünün geleceğini hiç düşünmedik" dedi.

İHA

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